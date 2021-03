Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : l'ex-PDG d'AT&T nommé au conseil d'administration Cercle Finance • 08/03/2021 à 12:22









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé lundi la nomination de Randall Stephenson, l'ancien PDG d'AT&T, en tant que 12ème membre de son conseil d'administration. Cette nomination, effective avec effet immédiat, va permettre au distributeur de bénéficier du savoir-faire de l'ancien cadre dirigeant dans des thématiques comme la finance, la technologie, le commerce de détail ou la gestion de marque, indique le géant américain dans un communiqué. Stephenson, aujourd'hui âgé de 60 ans, avait quitté AT&T au début de l'année après une carrière de 38 ans au sein de l'opérateur historique américain, qui l'avait vu débuter chez Southwestern Bell Telephone en 1982. Il avait exercé les fonctions de directeur général du groupe entre 2007 et 2020.

Valeurs associées WALMART NYSE +1.35%