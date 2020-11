Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : KKR va prendre une participations dans Seivu Cercle Finance • 16/11/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - KKR va prendre une participation majoritaire dans la chaîne de supermarchés japonaise Seiyu de Walmart, tandis que Rakuten achètera une participation minoritaire dans l'entreprise, dans le cadre d'un accord d'environ 1,6 milliard de dollars, ont déclaré les trois groupes. Dans le cadre de cet accord, KKR prendra une participation de 65 % dans Seiyu, et Rakuten une participation de 20 %, par l'intermédiaire d'une filiale nouvellement créée et axée sur la transformation numérique. Walmart, qui a pris sa première participation dans Seiyu il y a 18 ans, conservera une participation de 15 %. Ensemble, les trois entreprises prévoient de soutenir les efforts de Seiyu pour devenir le plus grand détaillant omnicanal du Japon, ont déclaré les directions dans un communiqué. L'accord devrait être conclu au premier trimestre 2021.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.40%