WALMART investit dans une société de véhicules autonomes

(AOF) - Walmart a annoncé avoir investi dans Cruise, une société basée à San Francisco qui développe des services de conduite autonome grâce à sa flotte de voitures entièrement électriques. Cet investissement devrait permettre au numéro un mondial de la grande distribution de développer un écosystème de livraison du dernier kilomètre qui soit rapide, peu coûteux et évolutif. Le premier projet pilote a été lancé en novembre dernier dans l'Arizona. Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé.

