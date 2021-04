Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : investissement dans la société Cruise Cercle Finance • 16/04/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - Walmart fait part d'un investissement dans Cruise, la société basée à San Francisco proposant une flotte entièrement électrique de voitures autonomes, pour 'développer un écosystème de livraison de dernier kilomètre rapide, peu coûteux et évolutif'. Le numéro un américain de la distribution précise qu'il a commencé à travailler avec Cruise en novembre dernier en développant un pilote de livraison à Scottsdale, en Arizona. L'investissement valorise également son engagement en faveur d'un avenir zéro émission.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.34%