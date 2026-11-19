Walmart indique que les consommateurs américains ont fait des provisions à la suite de pannes informatiques

Au début du mois, les consommateurs ont fait des provisions de propane, d’eau en bouteille et de matériel de camping, a déclaré jeudi à Reuters un porte-parole de Walmart WMT.O , alors qu’une série de perturbations liées aux technologies aux États-Unis a inquiété les consommateurs.

Une panne mondiale chez Microsoft MSFT.O , une défaillance du système de contrôle aérien qui a entraîné l’immobilisation au sol de tous les vols à l’échelle nationale, une défaillance technique chez United Airlines UAL.O et un problème logiciel chez JPMorgan Chase JPM.N qui a interrompu certains services bancaires se sont succédé à un rythme effréné ces derniers jours.

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