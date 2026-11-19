Au début du mois, les consommateurs ont fait des provisions de propane, d’eau en bouteille et de matériel de camping, a déclaré jeudi à Reuters un porte-parole de Walmart WMT.O , alors qu’une série de perturbations liées aux technologies aux États-Unis a inquiété les consommateurs.
Une panne mondiale chez Microsoft MSFT.O , une défaillance du système de contrôle aérien qui a entraîné l’immobilisation au sol de tous les vols à l’échelle nationale, une défaillance technique chez United Airlines UAL.O et un problème logiciel chez JPMorgan Chase JPM.N qui a interrompu certains services bancaires se sont succédé à un rythme effréné ces derniers jours.
Voici plus de détails
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Les achats destinés à se préparer aux situations d’urgence à la suite de ces pannes ont provoqué une brève flambée de la demande chez Costco COST.O fin octobre et début novembre, ont indiqué les analystes de Mizuho dans une note datée du 16 novembre.
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Walmart et Sam's Club devraient connaître une hausse similaire de la demande liée au réapprovisionnement des réserves alimentaires, ajoute la note
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Walmart a revu à la hausse jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices, misant sur la croissance de ses activités de livraison et d’abonnement à l’approche de la cruciale saison des achats de fin d’année
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C'est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de cette tendance à la constitution de stocks, citant un entretien réalisé plus tôt dans la journée de jeudi avec John David Rainey, directeur financier de Walmart
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