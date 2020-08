Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : hausse de 23% du BPA ajusté trimestriel Cercle Finance • 18/08/2020 à 13:30









(CercleFinance.com) - Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,56 dollar sur son deuxième trimestre comptable, contre 1,27 dollar un an auparavant, avec un profit opérationnel en hausse de 8,5% à 6,1 milliards de dollars (+18,6% ajusté et hors effets de changes). Le géant de la distribution alimentaire explique que son profit opérationnel a été porté 'par une vigueur dans l'ensemble de ses segments opérationnels, avec notamment des pertes significativement plus faibles dans les activités e-commerce de Walmart US'. Ses revenus se sont accrus de 5,6% à 137,7 milliards, dont une hausse de 9,3% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, le recul de 14% des transactions ayant été largement compensé par un bond de 27% du ticket moyen.

