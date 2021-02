Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : hausse de 2% du dividende Cercle Finance • 18/02/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - En marge de la publication d'un BPA ajusté annuel de 5,48 dollars, Walmart indique que son conseil d'administration a décidé d'augmenter d'environ 2% son dividende pour le porter à 2,20 dollars par action, hausse pour la 48e année consécutive. Le géant de la distribution alimentaire précise que ce dividende sera versé en quatre acomptes trimestriels de 55 cents chacun. Le premier d'entre eux sera mis en paiement le 5 avril prochain, au profit des actionnaires enregistrés au 19 mars.

