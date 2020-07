Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : Flipkart boucle un nouveau tour de table Cercle Finance • 14/07/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - Flipkart a annoncé mardi avoir levé 1,2 milliard de dollars à l'occasion d'un tour de table emmené par son actionnaire majoritaire, le géant de la distribution américain Walmart. Avec cet argent frais, également apporté par d'autres actionnaires existants, le groupe de commerce en ligne indien entend poursuivre le développement de sa plateforme dans une optique 'post-Covid'. Cette dernière levée de fonds le valorise d'ores et déjà autour de 24,9 milliards de dollars. Pour mémoire, Walmart avait mis sur la table 16 milliards de dollars en 2018 afin de prendre une participation majoritaire au sein du groupe.

