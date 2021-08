Walmart fait mieux qu'attendu au second trimestre

(AOF) - Walmart a réalisé un bénéfice de 4,28 milliards de dollars au second trimestre 2021, soit 1,52 dollar par action, après un bénéfice de 6,48 milliards, ou 2,27 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 1,78 dollar, dépassant ainsi le consensus FactSet qui visait 1,57 dollars. Les ventes du numéro un mondial de la grande distribution ont pour leur part augmenté de 2,4% à 141,04 milliards. Le consensus attendait une quasi stagnation. Aux Etats-Unis, les ventes à périmètre comparable ont grimpé de 6%, soit deux fois plus que ce qu'anticipaient les analystes.

Les ventes en ligne ont elles aussi grimpé de 6%, pour un bond de 103% sur deux ans, et pourrait représenter 75 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, selon le directeur général de Walmart, Doug McMillon.

Au troisième trimestre, le groupe vise un bénéfice par action de 1,3 à 1,4 dollar, alors que le consensus s'attend plutôt à 1,32 dollar (soit un repli de 1,4%) et des ventes comparables en hausse de 3,7%. Sur l'année, le distributeur anticipe un BPA de 6,2 à 6,35 dollars, contre une croissance de 5% à 9% ("high single digit") auparavant.

