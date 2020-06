Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 16/06/2020 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le titre Walmart avance ce mardi de +1,6%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, saluant la signature d'un partenariat avec Shopify. 'Nous nous attendons à ce que Walmart se concentre sur le mix de marchandises cette année et nous voyons beaucoup de place pour que la relation se développe grâce à une intégration supplémentaire de vendeurs. Pour Shopify, ce partenariat fournit un autre canal par lequel les marchands peuvent vendre', apprécie le broker. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 141 dollars.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.89%