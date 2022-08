Walmart: en hausse, deux analystes en soutien information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 14:48

(CercleFinance.com) - Walmart a gagné plus de 5% hier à New York, après la publication de ses résultats trimestriels.



Par conséquent, Jefferies maintient sa note 'achat' sur le titre Walmart, avec un objectif de cours relevé de 150$ à 161$.



Le bureau d'analyses rapporte des progrès sur les coûts et les stocks au 2e trimestre. Malgré le rythme de l'inflation et et le changement de mix qui pèsent sur les marges, l'analyste souligne des 'signes encourageants pour les consommateurs en fin de trimestre'.



Jefferies mise sur un 3e trimestre et un exercice 2023 conformes aux attentes.

En revanche, l'analyste relève son BPA 2024 de +4% à 6,67$ reflétant des marges EBIT légèrement meilleures.



De son côté, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Walmart avec un objectif de cours relevé de 152 à 158 dollars, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 13% pour l'action du numéro un mondial de la grande distribution.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique avoir 'passé en revue les résultats de Walmart (publiés la veille) au titre de son deuxième trimestre comptable, ses progrès en matière de gestion des stocks et l'impact des démarques sur la rentabilité'.