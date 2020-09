Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : en baisse, mais un broker reste à l'achat Cercle Finance • 02/09/2020 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le titre Walmart recule ce mercredi de -1%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci après le lancement officiel de l'abonnement Walmart+. 'L'annonce d'aujourd'hui est en grande partie conforme aux attentes, mais nous prévoyons que des avantages supplémentaires viendront dans les prochains trimestres', commente le broker. Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 157 dollars sur la valeur.

Valeurs associées WALMART NYSE -0.64%