Walmart : en baisse, mais un broker reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Walmart recule ce mercredi de -0,8%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 141 dollars. 'Nous sommes positifs sur l'offre d'abonnement Walmart+ proposée par le groupe, qui serait censée servir d'outil pour relier tous les efforts omnicanaux et établir un écosystème légitime capable de se mesurer à Amazon', commente le broker.

Valeurs associées WALMART NYSE -1.04%