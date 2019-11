Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : en baisse, mais un analyste reste optimiste Cercle Finance • 15/11/2019 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le titre Walmart recule ce vendredi de -0,7%, même si l'analyste Jefferies confirme ce jour sa recommandation 'achat' sur celui-ci, estimant que le géant américain a présenté des résultats 'suffisants'. 'Walmart est toujours bien placé pour continuer à gagner des parts de marché, compte tenu de ses capacités omnicanales inégalées et de sa capacité innée à innover', apprécie le broker. L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 320 dollars.

Valeurs associées WALMART NYSE -0.76%