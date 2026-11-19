** Le titre de Walmart WMT.O recule d'environ 2 % à 125,43 dollars

** Le géant américain de la grande distribution prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux attentes des analystes, mettant en garde contre la flambée des coûts du diesel et du transport, qui pèsent sur ses efforts pour baisser les prix

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 4,9 % et 5,2 %, contre une hausse de 4 % à 5 % prévue précédemment; les analystes tablent sur une croissance de 5,5 % - données compilées par LSEG

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 2,84 et 2,89 dollars, contre un objectif précédent de 2,80 à 2,87 dollars; le point médian de cette nouvelle fourchette est largement inférieur à l’estimation des analystes, qui s’établit à 2,88 dollars

** « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir en matière d’efficacité », a déclaré le directeur général John Furner lors de la conférence téléphonique post-résultats, mais la tarification exacte « dépendra vraiment des coûts de transport et des coûts des intrants à l’avenir ».

** WMT dépasse toutefois les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre

** « La révision à la hausse des prévisions pourrait donc ne pas satisfaire pleinement les investisseurs », note Jefferies. « Mais les fondamentaux restent solides, avec la possibilité d’un nouveau dépassement des prévisions au quatrième trimestre si la période des fêtes s’avère dynamique »

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 14 % depuis le début de l’année