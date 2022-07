Walmart émet un profit warning dans un contexte inflationniste

(AOF) - Walmart, la chaîne américaine de supermarchés, a effectué un warning sur l’exercice en cours, réduisant ses prévisions pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice 2023. Le groupe prévoit une baisse de 11% à 13 % de son bénéfice opérationnel, soit bien plus que le repli de 1% attendu auparavant.

La raison? Le contexte inflationniste. En raison de la hausse des prix, ses clients se tournent davantage sur des dépenses axées sur l'alimentation et l'essence, délaissant les autres marchandises aux marges généralement plus élevées.

Conséquence : le groupe doit proposer des réductions sur les biens autres que l'alimentation et l'essence, comme les vêtements, pour pouvoir écouler ses stocks. Ce qui est de nature à affecter ses bénéfices.

Walmart, qui doit dévoiler ses résultats définitifs le 16 août, a déclaré qu'il estimait désormais que le bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre baisserait d'environ 8 % à 9 %, alors que ses prévisions précédentes étaient stables ou en légère hausse.

L'action de Walmart reculait de près de 10% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

