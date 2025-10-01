Walmart élimine progressivement les colorants synthétiques de toutes ses marques alimentaires sous label privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Élimination des colorants synthétiques dans les aliments de marque privée d'ici à janvier 2027

90% des produits alimentaires de marque privée sont actuellement exempts de ces colorants

Plusieurs grandes entreprises de produits alimentaires emballés ont pris des mesures similaires

Walmart WMT.N a déclaré mercredi qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses aliments de marque privée aux États-Unis, y compris les marques Great Value et Bettergoods, d'ici janvier 2027, rejoignant ainsi plusieurs autres entreprises sous la pression de l'administration Trump.

Les principaux fabricants d'aliments emballés, dont PepsiCo

PEP.O , Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N , ont fait des annonces similaires au cours des derniers mois, en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again " de l'administration

Le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr., s'est attaqué aux aliments ultra-transformés et aux additifs chimiques, affirmant qu'ils étaient à l'origine d'une crise nationale d'obésité infantile, de diabète, de cancer, de troubles mentaux, d'allergies et de troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme.

Walmart prévoit également d'éliminer plus de 30 autres ingrédients tels que les conservateurs, les édulcorants artificiels et les substituts de graisse de son assortiment de marques de distributeur.

L'entreprise a déclaré que cette décision reflétait la demande des consommateurs pour des ingrédients plus simples et plus transparents, ajoutant que 90 % des produits alimentaires de sa marque privée sont actuellement exempts de colorants synthétiques.

"Nos clients nous ont dit qu'ils voulaient des produits fabriqués avec des ingrédients plus simples et plus familiers - et nous les avons écoutés", a déclaré John Furner, président de Walmart U.S.

Le distributeur travaille avec les fournisseurs de marques privées pour ajuster les formulations et trouver des ingrédients de remplacement. Les produits reformulés, qu'il s'agisse de conserves, de produits surgelés, de céréales ou de salades, commenceront à être distribués dans les mois à venir, a indiqué Walmart.

La gamme de marques de distributeur de Walmart est constituée de sa plus grande marque, Great Value, ainsi que d'autres marques de magasin telles que Marketside, Freshness Guaranteed, et la marque Bettergoods de qualité supérieure, qui ont attiré de nombreux Américains à la recherche de bonnes affaires.

Sa chaîne de magasins Sam's Club a déclaré en juin qu'elle supprimerait les colorants artificiels, l'aspartame et d'autres ingrédients de sa marque Member's Mark d'ici la fin de l'année.