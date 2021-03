Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : directeur de création pour Free Assembly et Scoop Cercle Finance • 16/03/2021 à 14:37









(CercleFinance.com) - Walmart annonce une collaboration avec le créateur de mode américain Brandon Maxwell, à titre de directeur de la création pour Free Assembly et Scoop, les marques de mode exclusives du géant américain de la grande distribution. Il sera responsable de la conception de la collection, l'approvisionnement et la production. Il sera aussi impliqué dans des initiatives de marketing et des campagnes, et supervisera quatre collections saisonnières chaque année pour Free Assembly et Scoop.

