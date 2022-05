Walmart: développe ses accords avec Symbotic information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 12:58

(CercleFinance.com) - Walmart et Symbotic, une entreprise spécialisée de la chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA, ont annoncé un accord commercial élargi pour mettre en oeuvre la plate-forme robotique et logicielle d'automatisation de Symbotic dans les 42 centres de distribution régionaux de Walmart au cours des prochaines années.



Il s'agit d'une extension de l'engagement de Walmart de déployer les systèmes Symbotic dans 25 centres de distribution régionaux.



' La plateforme robotique joue un rôle stratégique dans le soutien de l'objectif du détaillant de moderniser son vaste réseau de chaîne d'approvisionnement et permet à Walmart de transformer ses centres de distribution régionaux afin de répondre plus rapidement aux commandes des magasins, d'accroître la précision des stocks et d'augmenter la capacité de réception et d'expédition des marchandises aux magasins ' indique le groupe.



La capacité de la technologie permet à Walmart de mettre plus rapidement les produits sur les étagères de ses plus de 4 700 magasins.