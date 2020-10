WALMART dépose plainte contre le ministère américain de la justice et la DEA

(AOF) - Walmart a indiqué, jeudi 22 octobre, poursuivre le ministère américain de la justice (DOJ) ainsi que la DEA, demandant à un tribunal fédéral de clarifier les rôles et les responsabilités des pharmaciens et des pharmacies en vertu de la loi sur les substances contrôlées (CSA). '' Walmart et nos pharmaciens se sont engagés à contribuer à la résolution de la crise des opiacés qui a touché tant de personnes '' a déclaré le grand distributeur.

Avant d'ajouter '' nous sommes fiers de nos pharmaciens, qui aident les patients à comprendre les risques liés aux prescriptions d'opioïdes et qui ont refusé de remplir des centaines de milliers de prescriptions d'opioïdes qu'ils pensaient problématiques '' .

