Walmart : dément la 'fake news' sur le Litecoin information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Walmart a démenti hier soir les informations lui prêtant l'intention d'accepter le litecoin, une crypto-monnaie, pour le règlement d'achats sur son site de commerce en ligne. Dans un bref communiqué, le géant américain de la distribution évoque une 'fake news' et assure n'avoir jamais engagé la moindre discussion avec la devise numérique. Diffusé sur la plateforme d'informations GlobeNewswire, dédiée aux journalistes, puis relayé par de nombreux médias, dont Cercle Finance, le communiqué de presse annonçant la signature d'un partenariat entre les deux parties était donc un faux. La nouvelle avait brièvement fait flamber le cours du Litecoin, qui avait grimpé de 25% avant d'effacer l'intégralité de ses gains.

Valeurs associées LTC/USD NEXC -1.69% WALMART NYSE -0.51%