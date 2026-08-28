Walmart conclut un accord dans le cadre du procès intenté par le gouvernement américain concernant les opioïdes

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Walmart WMT.O a conclu un accord à l'amiable dans le cadre d'une action en justice engagée par le gouvernement américain, qui accusait le distributeur d'avoir alimenté une épidémie nationale d'opioïdes en délivrant illégalement des ordonnances dans ses pharmacies, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Les termes de l'accord n'ont pas été immédiatement communiqués.

Le ministère de la Justice avait poursuivi Walmart en justice en 2020, accusant l'entreprise basée à Bentonville, dans l'Arkansas, d'avoir enfreint à plusieurs reprises la loi fédérale sur les substances contrôlées depuis 2013. Il avait alors indiqué que Walmart risquait des milliards de dollars d'amendes civiles.

“Le ministère se réjouit d’avoir conclu un accord avec Walmart mettant fin aux allégations selon lesquelles ses pharmacies n’auraient pas respecté leurs obligations au titre de la loi sur les substances contrôlées lors de la délivrance d’opioïdes et d’autres substances contrôlées”, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice.

Walmart a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes heureux de régler cette affaire et continuerons à soutenir le travail exceptionnel que nos pharmaciens accomplissent chaque jour pour offrir des soins de qualité aux patients.” En mars 2024, le juge fédéral de district Colm Connolly a restreint la portée de l’affaire, rejetant les allégations selon lesquelles Walmart aurait omis de signaler des ordonnances suspectes à l’Agence américaine de lutte contre les stupéfiants (DEA) et selon lesquelles les pharmaciens de Walmart auraient omis de consigner les “signaux d’alerte” associés à ces ordonnances. Connolly a autorisé le gouvernement à poursuivre une accusation selon laquelle des pharmaciens auraient délivré des ordonnances dont le personnel chargé de la conformité chez Walmart savait qu’elles étaient non valides. Une quatrième accusation, selon laquelle des pharmaciens auraient délivré des ordonnances qu’ils savaient non valides, est également restée en suspens. Ce procès constituait l’une des affaires les plus importantes menées par le ministère de la Justice contre une seule entreprise dans le cadre de l’épidémie d’opioïdes. Parmi les autres entreprises visées dans le cadre de l’affaire des opioïdes figuraient Purdue Pharma, qui s’est déclarée coupable en 2020 de chefs d’accusation pénaux liés à son analgésique OxyContin après s’être placée sous la protection de la loi sur les faillites, et le grossiste en médicaments Cencora

COR.N , anciennement connu sous le nom d’AmerisourceBergen. En 2022, Walmart a accepté de verser 3,1 milliards de dollars pour régler des milliers de poursuites judiciaires intentées par des États et des collectivités locales concernant le rôle de ses pharmacies dans la crise des opioïdes.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), plus de 905 000 personnes sont décédées d’une overdose d’opioïdes entre 1999 et 2025. Le nombre annuel de décès a commencé à baisser après 2022, a indiqué l’agence.