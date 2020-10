Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : cession de la filiale britannique Asda Cercle Finance • 02/10/2020 à 14:04









(CercleFinance.com) - Le géant américain de la distribution Walmart a annoncé vendredi qu'il allait se séparer d'Asda, sa filiale au Royaume-Uni, dans le cadre d'une transaction basée sur une valeur d'entreprise de 6,8 milliards de livres (environ 8,7 milliards de dollars). Dans un communiqué, Walmart indique qu'il conservera une participation minoritaire au sein de l'enseigne, qui passera sous le contrôle des frères Issa, deux hommes d'affaires britanniques, et de la société de private equity TDR Capital. Au vu des termes de l'accord, Walmart s'attend à comptabiliser une perte de 2,5 milliards de dollars hors trésorerie, après impôts, sur son exercice fiscal 2020/2021. Le groupe s'attend par ailleurs à un effet dilutif de l'ordre de 0,25 dollar par action lors du premier exercice devant suivre la finalisation de l'opération en raison de l'absence de bénéfices liés à Asda. La transaction - qui doit encore obtenir l'approbation des régulateurs - devrait être finalisée au cours de la première moitié de l'exercice fiscal 2021/2022 de Walmart.

Valeurs associées WALMART NYSE +2.26%