Walmart cède Bonobos pour 75 millions de dollars

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Les ventes en ligne ont représenté environ 53,4 milliards de dollars - soit près de 13% - du chiffre d'affaires net total de Walmart U.S. au cours du dernier exercice fiscal, qui s'est achevé fin janvier, selon les documents déposés par la société.

" Bonobos a rejoint la famille Walmart pour élargir notre assortiment et notre expertise dans le domaine des vêtements pour hommes. Depuis l'acquisition de Bonobos, Walmart.com est passé de 70 millions à des centaines de millions d'articles ", a déclaré le porte-parole.

Dans un communiqué, un porte-parole de Walmart a déclaré que la société avait décidé que " le moment était venu de vendre Bonobos " après près de six ans d'existence.

" Bonobos affiche une croissance des ventes à deux chiffres et nous prévoyons de poursuivre sur cette lancée tout en réalisant des synergies opérationnelles et d'autres économies d'échelle ", a déclaré Tim Baxter, PDG d'Express, dans un communiqué.

(AOF) - Walmart a fait savoir qu'il allait céder la marque de mode pour homme Bonobos à Express et WHP Global. Montant de la transaction : 75 millions de dollars. Le géant de la distribution avait acquis Bonobos en 2017 pour 310 millions de dollars en vue en vue d'augmenter sa visibilité en ligne. WHP, qui a pris une participation de 60% dans Express en décembre, va acquérir la marque Bonobos pour 50 millions de dollars, a indiqué la société dans un communiqué de presse. Express obtiendra les actifs d'exploitation de Bonobos et le passif correspondant pour 25 millions de dollars.

