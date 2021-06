Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : casse les prix de l'insuline aux Etats-Unis Cercle Finance • 29/06/2021 à 15:42









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé mardi qu'il allait lancer une insuline sous sa propre marque, une initiative destinée à 'révolutionner' le traitement du diabète, particulièrement coûteux aux Etats-Unis. Le géant américain des hypermarchés indique qu'il compte proposer sous sa marque distributeur 'ReliOn' des fioles d'analogue de l'insuline à un prix unitaire de 72,88 dollars ainsi que des stylos d'injection FlexPen proposés à 85,88 dollars. Ces produits sont commercialisés à des prix inférieurs de 58% à 75% aux médicaments anti-diabétiques génériques disponibles sur le marché, fait valoir Walmart dans son communiqué. Le coût d'un traitement contre le diabète est estimé autour de 9600 dollars par an aux Etats-Unis. Les produits 'ReliOn' - fabriqués par le leader mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk - seront disponibles dans les pharmacies Walmart à partir de cette semaine et dans les magasins d'entrepôt Sam's Club à compter de la mi-juillet.

