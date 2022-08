Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: Canoo boucle une phase de tests avancés information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - Le constructeur de véhicules électriques Canoo a annoncé mardi avoir bouclé une campagne de tests avancés en vue de finaliser la commande de 4500 camionnettes récemment passée par le géant Walmart.



Dans son communiqué, l'entreprise explique avoir déployé, en collaboration avec le distributeur, plusieurs de ses fourgonnettes compactes dans le cadre d'un projet d'une durée de sept jours qui a été conduit dans l'agglomération de Dallas Fort Worth.



Cet essai a été mené dans le cadre du service de livraison à domicile 'InHome' de Walmart, un volet complémentaire proposé aux membres de son programme Walmart+ offrant une livraison illimitée depuis les magasins jusqu'à la porte des utilisateurs.



Pour mémoire, Walmart a signé le mois dernier un accord portant sur l'achat de 4500 'Lifestyle Delivery Vehicles' (LDV) modulaires d'une capacité de 3,4 m3 et pourrait en acheter éventuellement jusqu'à 10.000.



Cette commande doit lui permettre atteindre son objectif zéro émission d'ici 2040.





Valeurs associées WALMART NYSE -0.32%