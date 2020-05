Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : BPA trimestriel un peu meilleur que prévu Cercle Finance • 19/05/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,18 dollar sur son premier trimestre comptable, dépassant de trois cents le consensus, avec un profit opérationnel en baisse de 5,6% à 5,2 milliards de dollars. Ses revenus se sont accrus de 8,6% à 134,6 milliards de dollars, dont une hausse de 10% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, tirée par un bond de 74% des ventes sur Internet. 'Du fait de la variabilité sans précédent de l'environnement macroéconomique provoquée par le Covid-19', le géant de la grande distribution indique retirer ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Valeurs associées WALMART NYSE +1.59%