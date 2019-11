Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : BPA supérieur aux attentes au 3e trimestre Cercle Finance • 14/11/2019 à 13:17









(CercleFinance.com) - Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté en hausse de 7,4% à 1,16 dollar sur son troisième trimestre comptable, battant de sept cents le consensus, malgré un profit opérationnel en baisse de 5,4% à 4,7 milliards de dollars. Ses revenus se sont accrus de 2,5% à 128 milliards de dollars (+3,3% hors effets de changes), dont une hausse de 3,2% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, tirée par un bond de 41% des ventes sur Internet. Le géant de la grande distribution relève son objectif de BPA ajusté pour l'exercice, l'anticipant désormais, en incluant Flipkart, 'en légère hausse' par rapport à celui de l'année dernière, et non plus ou 'en légère hausse ou en légère baisse'.

