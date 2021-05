WALMART bat le consensus et relève ses objectifs annuels

(AOF) - Walmart a ublié un bénéfice net au premier trimestre de son exercice 2021 de 2,73 milliards de dollars, soit 97 cents par action, après 3,99 milliards, ou 1,4 dollar par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort à 1,69 dollar, dépassant ainsi le consensus FactSet (1,21 dollar). Les ventes du numéro un mondial de la grande distribution est quant à lui ressorti en hausse de 2,7% à 138,31 milliards de dollars, pour un consensus du 132,16 milliards. Aux Etats-Unis, les ventes ont progressé de 6% en comparable sur un an, et de 16% sur deux ans.

Walmart a également revu ses objectifs annuels à la hausse, avec un BPA désormais attendu en croissance de 5% à 9% ("high-single digits"), contre un léger repli auparavant, alors que le consensus FactSet anticipe une baisse de 1,2%.

