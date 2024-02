Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart: augmentation de 9% du dividende information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - En marge de ses trimestriels, Walmart annonce que son conseil d'administration a approuvé un dividende annuel en numéraire pour l'exercice qui commence de 0,83 dollar par action après fractionnement des actions (soit 2,49 dollars par action avant).



Il s'agit d'une augmentation d'environ 9% par rapport aux versements au cours du dernier exercice. Le dividende annuel sera versé en quatre versements trimestriels de 0,2075 dollar par action, le premier étant prévu début avril.



'Cette augmentation, la plus importante depuis plus d'une décennie, est un signe de notre confiance dans notre potentiel de croissance et nos flux de trésorerie', a déclaré John David Rainey, le directeur financier de Walmart.





