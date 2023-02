Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: augmentation de 2% du dividende annuel information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 14:24









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Walmart fait part d'une augmentation d'environ 2% de son dividende annuel en numéraire, à 2,28 dollars par action, décidée par son conseil d'administration.



Ce dividende, augmenté pour la 50ème année consécutive, sera versé en quatre acomptes trimestriels de 0,57 dollar par action chacun, le premier devant être mis en paiement le 3 avril prochain au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 17 mars.



Pour rappel, le numéro un mondial de la distribution vient de dévoiler, au titre de son quatrième trimestre comptable (clos fin janvier), un BPA ajusté de 1,71 dollar, en croissance de 12% en comparaison annuelle.





