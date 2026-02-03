 Aller au contenu principal
Walmart atteint pour la première fois une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Walmart ont progressé mardi pour atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars, ce qui constitue une première pour le plus grand distributeur du monde et fait de lui la dernière entreprise américaine à rejoindre le club des billions de dollars.

