Walmart atteint pour la première fois une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars

Les actions de Walmart ont progressé mardi pour atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars, ce qui constitue une première pour le plus grand distributeur du monde et fait de lui la dernière entreprise américaine à rejoindre le club des billions de dollars.