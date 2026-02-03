Walmart atteint pour la première fois une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars

Walmart est devenu mardi le premier distributeur à atteindre une valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars, profitant d'un rallye d'un an qui a vu ses actions augmenter de près de 26 %, ce qui le place dans les rangs des poids lourds de la technologie tels que Nvidia et Alphabet.

La chaîne de magasins basée à Bentonville, dans l'Arkansas, a profité du fait que des consommateurs plus aisés ont choisi la commodité de livraisons plus rapides et se sont tournés vers le distributeur pour des catégories discrétionnaires, telles que l'habillement et l'ameublement. Au cours des dix dernières années, l'action Walmart a progressé de 468 %, contre 264 % pour l'indice S&P 500 .SPX .

Les ménages américains, en particulier les personnes à revenu faible ou moyen, subissent depuis un certain temps des pressions financières croissantes en raison de l'inflation persistante et du ralentissement du marché de l'emploi. Les tarifs douaniens et l'incertitude entourant la récente fermeture du gouvernement américain ont également pesé sur les dépenses.

La dernière étape franchie par l'entreprise l'a été deux semaines après que Walmart WMT.O a remplacé le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca AZN.L dans l'indice Nasdaq-100 .NDX , axé sur la technologie, qui regroupe les entreprises non financières les plus précieuses.

L'entreprise a misé sur l'intelligence artificielle , investissant des milliards dans l'automatisation de sa chaîne d'approvisionnement afin d'approvisionner ses magasins en produits plus frais et d'améliorer les délais de livraison, les consommateurs préférant de plus en plus la commodité de l'achat de produits alimentaires en ligne.

"L'entreprise est passée du statut de distributeur local proposant de bons prix à celui d'entreprise réellement tournée vers la technologie. Cette entreprise a connu une transformation numérique massive au cours des cinq dernières années", a déclaré Eric Clark, directeur des investissements chez Accuvest Global Advisors.

Walmart rejoint une liste d'entreprises américaines évaluées à 1 000 milliards de dollars ou plus, dont Nvidia NVDA.O à 4 500 milliards de dollars, Alphabet GOOGL.O à 4 100 milliards de dollars, Apple AAPL.O à 3 900 milliards de dollars, Microsoft MSFT.O à 3 100 milliards de dollars, Amazon AMZN.O à 2 600 milliards de dollars, Meta META.O à 1 800 milliards de dollars, Broadcom AVGO.O à 1 600 milliards de dollars, Tesla

TSLA.O à 1 600 milliards de dollars et Berkshire Hathaway

BRKa.N à 1 000 milliards de dollars.

Walmart émerge comme "le nouveau géant de l'IA" grâce à l'efficacité avec laquelle il tisse la technologie dans ses opérations, de la réduction du coût des marchandises à la capture d'une plus grande part des dépenses de consommation, selon Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client senior chez Zacks Investment Management.