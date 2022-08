Walmart acquiert la société technologique Volt Systems

(AOF) - Walmart, la chaîne américaine de supermarchés, a acquis Volt Systems, une société technologique qui permet aux boutiques en ligne d'améliorer la visibilité quant à la disponibilité de leurs produits. Volt propose des applications qui vont de la compilation des données au niveau des magasins à la capacité d'analyse en passant par le réassort automatique des rayons, à l'analyse prévisionnelle et à l'optimisation du catalogue. Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.

Dans un bref communiqué, le géant américain de la distribution justifie l'opération par sa volonté de disposer de technologies innovantes lui permettant de mieux anticiper la demande de ses clients.

