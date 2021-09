Walmart : 20.000 embauches prévues dans la logistique

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé mercredi vouloir embaucher 20.000 nouveaux salariés afin de développer ses activités dans les métiers de la logistique.

Le géant américain des supermarchés précise que ces recrutements se feront à travers plus de 250 centres de distribution et succursales de transport de Walmart et Sam's Club, sa chaîne de magasins d'entrepôt.

Le groupe explique qu'il prévu d'organiser deux journées de recrutement, les 8 et 9 septembre, afin d'attirer des préparateurs de commandes, des manutentionnaires, des conducteurs de chariot-élévateur, des techniciens et des cadres auxquels seront proposées des positions à temps partiel et à temps plein.

Walmart compte verser à ses nouveaux 'associés' un salaire horaire moyen de 20,4 dollars.