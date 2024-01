Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart: 150 nouveaux magasins aux USA d'ici à cinq ans information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Le géant américain du commerce de détail Walmart a annoncé mercredi qu'il prévoyait de construire plus de 150 nouveaux magasins aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années.



Le distributeur précise qu'il a l'intention de moderniser quelque 650 points de vente situés dans 47 Etats et à Porto Rico au cours des 12 prochains mois, un projet qui devrait permettre la création de centaines de nouveaux postes.



Dans un communiqué, Walmart rappelle qu'il emploie actuellement autour de 1,6 million de personnes aux Etats-Unis.



A la Bourse de New York, le titre progressait de 0,4% mercredi en début de matinée, alors que le groupe a fait part hier soir de son intention de procéder à un fractionnement de ses actions en circulation.



Cette division de nominal, censée rendre l'action plus accessible, signifie que les actionnaires recevront deux actions supplémentaires pour chaque action détenue.





Valeurs associées WALMART NYSE +0.41%