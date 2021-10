Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : triple record pour conclure mois octobre record information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 23:23









(CercleFinance.com) - L'ultime séance d'octobre se conclut par le 'carton plein' idéal : les 3 grands indices US battent simultanément un record absolu de clôture. il y a mieux, le S&P500 et le Nasdaq battent un double record clôture intraday : +0,19% à 4.605Pts ouvraient logiquement en repli, mais ils ont rapidement inversé la vapeur pour s'en aller inscrire de nouveaux records : 4.605 pour le 'S&P' (+0,19%) et 15.498 pour le Nasdaq (+0,33%) qui a culminé à 15.505. Le Dow Jones gagne 0,25% à 35.820, meilleure clôture historique : avec 0,2% de plus, il battait un double record ce soir. Le Russel-2000 fait cavalier seul à la baisse, avec -0,03% Le mois d'octobre s'impose comme le second meilleur mois de l'année 2021 puisque le Nasdaq s'envole de +6,4%, le 'S&P' de +5,4%, le Dow Jones +4%. Après des résultats décevants Amazon et Apple (-2,1% et -1,8% respectivement) ont largement limité la casse en réduisant au final leurs pertes initiales de moitié: la remonté de ces 2 géants a largement participé aux 3 records du jour. A noter pour l'anecdote que Microsoft ravit à Apple la place de 1ère capitalisation mondiale (avec 2.490Mds$ contre 2.476Mds$), à noter également la hausse fulgurante de la 'capi' de Tesla à 1.263Mds$ contre 960Mds$ lundi soir: +203Mds$, cela représente la capitalisation des 2 premiers constructeurs européens, Daimler et Volkswagen qui totalisent également 203Mds$. Côté chiffres, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté comme prévu de 0,6% en septembre aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce. Leurs revenus ont en revanche chuté de -1%, alors que les économistes les attendaient presque stables. L'autre chiffre très attendu, c'était l'indice des prix PCE : il progresse de 0,2 point à +4,4% en septembre (conforme aux attentes, mais s'est maintenu à +3,6% hors énergie et alimentation (contre +3,7% attendu). Enfin, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan, est révisé à 71,7 par rapport à une estimation préliminaire de 71,4 : il ne recule ainsi que de -1,1Pts par rapport aux 72,8 affiché en septembre. Le sous-indice des 'conditions actuelles' s'est en revanche contracté de 80,1 vers 77,7 en octobre. Côté valeurs, les locomotives du Nasdaq et du S&P500 furent eBay +6%, Tesla +3,4%, Etsy +3,3%, Cadence et Nvidia +2,5%, Netflix et Regeneron +2,4%, Microsoft +2,2%, Facebook +2,1%, Intel +1,9%. Hausse freinée par Western Digital -8,7%, Starbucks -6,3%, Gilead -3,7%, Amazon -2,1%, Apple et Paypal -1,8%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.