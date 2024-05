Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WallStreet: triple doublé historique à 48H des '3 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 23:58









(CercleFinance.com) - Journée d'euphorie, journée historique avec un triple doublé, record intraday, record de clôture... et ce au meilleur moment, à 48H des '3 sorcières'.

Depuis le début du mois de mai, cela crève les yeux, le moindre prétexte pour voir le verre à moitié plein est mise à profit pour euphoriser les marchés... et si les 'bonnes nouvelles' manquent, alors les 'mauvaises nouvelles' conjoncturelles (recul de la consommation, de la production, baisse du moral des ménages, hausse du chômage) sont encore plus appréciées car elles alimentent les spéculations sur une baisse de taux.



Aujourd'hui, Wall Street s'envole vers de nouveaux sommets grâce à des chiffres d'inflation conformes aux attentes... mais qui 'auraient pu être pires'.

Comment ne pas être en permanence réjoui des données économiques si à chaque fois les opérateurs dégainent un 'c'est moins pire que prévu' (de façon à masquer le fait que -factuellement- ce n'est pas franchement bon) ?



Les 3 indices majeurs de Wall Street ont donc pulvérisé (car il ne s'agit pas de records 'à la marge' cette fois) des records 'intraday' et de clôture, les 2 étant d'ailleurs très proches puisque la séance s'est achevée quasiment au zénith (à 0,1% près).



Le Dow Jones a gagné 0,9% à 39.908 points (contre 39.935 au plus haut), le S&P-500 a pris 1,2 vers 5.308 (presque 1% au-delà du précédent record du 28 mars) et le Nasdaq s'est envolé de 1,4% à 16.742 (contre 16.750 au plu haut), le Nasdaq-100 explose de +1,5% à 18.596 (contre 18.607 au plus haut), dans le sillage d'AMD +4,3%, KLA +4,1%, Applied Materials +3,7%, Nvidia +3,3% à 941$ (record de clôture) qui voit sa capitalisation s'envoler vers 2.350Mds$... et Microstrategy (1er détenteur privé de Bitcoin) a explosé de +15,9% à 1.503$, dans le sillage du BTC qui explose de +8%, témoignant d'un retour rugissant de l'appétit pour le risque.



Wall Street s'est en effet 'rassuré avec le 'CPI' (indice des prix à la consommation aux Etats-Unis) qui est ressorti conforme aux attentes... mais les opérateurs redoutaient que 'ce soit pire': le 'CPI' a légèrement ralenti -comme prévu- en avril (décélération 0,3% contre +0,4% en mars) pour s'établir à 3,4% sur 12 mois, après un score de 3,5% en mars.



L'indice CPI sous-jacent 'Core' (hors énergie et produits alimentaires) a pour sa part atteint +0,3% sur un mois, contre une hausse de 0,4% en mars et un consensus de 0,3% et s'établit ainsi à +3,6% en rythme annuel après une progression de 3,8% en mars.



Ces chiffres tempèrent un peu les inquiétudes suscitées par l'accélération des prix à la production, mais ne feront pas complètement oublier les propos de Jerome Powell mardi appelant à la patience car l'inflation va mettre un peu de temps avant de reprendre sa décrue en direction des 2%.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se détend nettement, de -10Pts vers 4,345% (le '2 ans' efface -9Pts à 4,73%).

L'activité industrielle s'est de nouveau contractée en mai dans la région de New York mais dans des proportions symboliques: l'indice Empire State de la Réserve fédérale de New York est ressorti à -15,6 contre -14,3 le mois dernier.



Le sous-indice des commandes nouvelles s'est dégradé à -16,5, contre -16,2 en avril, tout comme la composante du nombre de salariés, qui est ressortie à -6,4 après -5,1 le mois dernier.



Les ventes au détail aux Etats-Unis sont restées stables en rythme séquentiel en avril, à 705,2 milliards de dollars, le ralentissement de la consommation Outre-Atlantique tend toutefois à se confirmer, et cela rassure également sur les perspectives inflationnistes.





