WallStreet : toutes les planètes (Trump, FED, baril) alignées

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est vraiment arraché tout au long de l'après-midi, saluant l'annonce du retour de Donald Trump à la Maison Blanche à 18H30 heure de Washington.

Il a d'ailleurs twitté pour se réjouir des +470Pts pris par le Dow Jones (+1,7% à 28.150) comme s'il s'agissait d'un coup de chapeau à son prompt rétablissement.

Il s'est également réjoui rétrospectivement de la baisse du chômage annoncée vendredi, alors que 2 fois moins d'emplois ont été crées en septembre par rapport au mois d'août, et surtout, la population active est tombée à 160 millions alors que la pays compte 321 millions d'habitants: un ratio de moins de 50% de population active est juste le pire de l'histoire (depuis 3 générations) aux Etats Unis.

Mais l'optimisme de Trump concernant l'emploi fut sans doute communicatif puisque le S&P 500 a bondi de 1,80% à 3.408 (avec plus de 95% de titres en hausse) et le Nasdaq s'est envolé de +2,32% à 11.333 dans le sillage -comme d'habitude d'Amazon +2,4%, Apple +3,3%, Qualcomm et Nvidia +4,4%, les habituelles vedettes des jours d'euphorie à Wall Street.

Avant d'apprendre la semi-guérison de Donald Trump (qui reste sous observation)e), le marché US avait été bien aidés par Charles Evans, le patron de la FED de Chicago, qui qualifie l'économie américaines 'd'étonnamment résiliente'.

Mais il indique 'qu'elle ne retrouvera pas son niveau d'activité pré-Covid avant au moins fin 2021', et à conditions que les plans de relance (qui sont du ressort du Congrès) soient à la hauteur des enjeux.

Il prévoit qu'il faudra attendre 2023 pour que le taux de chômage retombe à 4% et que l'inflation se rapproche de 2% (il n'est pas encore question de déborder ce seuil avant 3 ans), donc pas de hausse de taux avant 2024,

et de la relance à gogo, c'est le cocktail favori des investisseurs US.

Le pétrole 'WTI' en a profité pour rebondir de +6,3%, vers 39,35$ sur le NYMEX, un mouvement si rapide que les pétrolières n'ont pas pu suivre, à part Occidental Petroleum avec +6,6%, Valero +5,9%, Halliburton +5,5%.

Sur le front politique pur, un sondage réalisé par NBC et le Wall Street Journal créditent Joe Biden d'une large avance avec 53% d'intentions de votes, contre 39% pour Trump... mais les marchés ne s'inquiètent plus d'une victoire démocrate, les mesures les plus 'extrêmes' de l'aile gauche (mouvance Sanders/Oracio Cortez) ayant peu de chance de faire partie des priorités de Joe Biden en cas de victoire, la priorité étant la relance de l'économie, donc le soutien au business... et de Wall Street.

Le seul chiffre inscrit au calendrier aux US n'a pas provoqué de remous à Wall Street (bien plus réceptif aux propos de Charles Evans et au communité Trump): l'indice ISM non manufacturier (Institute for Supply Management) s'établit à 57,8 aux États-Unis en septembre, en hausse de près de +1Pt par rapport à 56,9 en août, alors que les économistes attendaient en moyenne une dégradation vers 56,1.