WallStreet : second quadruple record, Zillow et Chegg chutent

(CercleFinance.com) - Les 3 principaux indices US clôturent tous au zénith ou peu s'en faut, et c'est un 3ème carton-plein consécutif 'clôture/intraday', avec le Dow Jones (+0,4%) qui franchit les 36.000 (+0,4% 36.050Pts au plus haut, 36.050 ce soir), le S&P500 (+0,33%) qui inscrit un nouveau zénith à 4.630, le Nasdaq (+0,34%) à 16.650 (après 16.656 au plus haut). Et c'est même un quadruple record (tout comme lundi d'ailleurs) puisque le Russell-2000 prend toute sa part au festival des records avec un gain de +0,16% à 2.362, le précédent record remontant au 9 et 14 juin dernier à 2.350Pts. La dynamique haussière semble inexorable (13ème hausse en 15 séances pour le S&P500) en cette veille de fin de réunion de la FED, en l'absence de tout indicateur 'macro'. Et l'optimisme ne se cantonne pas qu'aux actions puisque les marchés obligataires étaient également 'bullish' en cette veille de FOMC : les T-Bonds se détendent de -3Pts à 1,543%. Côté valeurs, quelques trimestriels sont lourdement sanctionnés : Zillow qui a plongé de -10% en séance plongeait de 5% supplémentaires après la clôture sur l'annonce d'un chiffre d'affaire qui rate largement le consensus, à 1,74Mds$ contre 2,01Mds$ anticipé. Mais surtout, Zillow va stopper son activité rachat/réhabilitation de logements pour se recentrer sur son métier initial d'agence immobilière en ligne, ce qui va entraîner le licenciement de 25% de ses salariés... et la vente d'un portefeuille de 7.000 maisons pour environ 2,8Mds$ (soit 400.000$ par maison, le prix médian du marché). Plus lourde correction pour le groupe d'e-learning (cours en ligne) Chegg qui se désintègre de -49% à 32$, effaçant tous ses gains depuis fin mars 2020 : retour à la case départ post Covid, après un passage par 115$ mi-février. Le Nasdaq a été tiré par Arista +20,4%, Idex +3,6%, Moderna +3,4%, Cisco +2,7%, Microchip +2,5%, Nvidia +2,2%, Broadcom +1,7%. A noter une 'anecdote' mais très révélatrice : le jeu 'Fortnite' qui 350 millions d'adeptes -parfois jusqu'à l'idolâtrie- et qui génère des milliards de revenus sous forme 'd'éléments additionnels' pour les personnages, notamment des tenues qui leur confèrent de nouvelles potentialités, va être arrêté pour le public de Chine continentale le 15 novembre à 11H (minuit heure locale), selon l'éditeur américain, Epic Games. Epic Games compte parmi ses actionnaires le géant chinois de l'internet Tencent qui fait l'objet de plusieurs 'procédures' des autorités chinoises pour la sauvegarde des données personnelles des abonnés et la limitation du temps passé sur les jeux en ligne. Mais Pékin veut surtout bannir des réseaux sociaux les contenus violents, 'déviants' (religieux, pro-homosexuels, pro-démocratie, etc.) ou aux jeux en ligne qui rassemblent de trop larges 'communautés' (de peur qu'elles se liguent un jour contre le pouvoir communiste ?). De manière générale, Pékin veut restreindre le temps passé au sein e la sphère numérique de la part des jeunes qui doivent se consacrer prioritairement à leurs études et consacrer aussi du temps à faire de l'exercice physique (l'inverse étant source de décadence du point de vue des cadres du 'Parti').

