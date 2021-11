WallStreet : scores contrastés, indices en territoire record

(CercleFinance.com) - Wall Street clôture sur une note contrastée après avoir rouvert sur une note indécise.

Le tableau initial n'a guère changé tout au long de la séance et au final, le Nasdaq bénéficie d'un rebond technique de +0,6% (contre -1,6% perdu la veille), le S&P500 grappille 0,06% et et le Dow Jones lâche -0,45%, plombé par les -7,1% de Disney (recrutement d'abonnés inférieur aux attentes au T3).

Globalement, après 3 séances de reprise de souffle, les indices US restent à moins de 1% de leurs records de lundi et sont toujours en course pour boucler une 6ème semaine de hausse consécutive en cas de rebond de 0,9% ce vendredi.

La principale ombre au tableau depuis 24H, c'est l'inflation : 'L'indice des prix à la consommation a grimpé de 0,9%, plus que prévu en octobre, soit plus du double de la progression du mois précédent. D'une année à l'autre, il a bondi de 6,2%, la hausse annuelle la plus élevée depuis 1990', rappelle Wells Fargo.

La hausse du rendement des T-Bonds (+13Pts vers 1,57%, le marché obligataire était fermé aux US ce jeudi) s'est accompagnée d'une subite hausse du Dollar de +1% en moyenne face à toutes les devises, ce qui aurait pu pénaliser Wall Street bien au-delà des -0,8% affichés mercredi soir et peser encore sur les grandes valeurs exportatrices en ce 11 novembre.

Le billet vert (+0,15%) confirme le franchissement de la résistance des 1,1520/E et demeure très robuste ce jeudi à 1,1465/E.

Le Nasdaq a été soutenu par Netease +6,9% et Western Digital +6,5% puis Xilinx +5,5% et AMD +4,4%; Nvidia et Discovery ont repris +3,2%, Microchip +3,1%, Wynn Resort +2,6%, Walgreen +2%, ... et Tesla a reperdu l'intégralité de ses +4% initiaux (-0,4% au final)

Il a été freiné par les croisiéristes (-2% en moyenne), Ross stores -2,7%, Intuitive -2,5%, Cisco -1,8%, Zoom -1,5%, Moderna -1,4%, Paypal -1,3%.

A noter : l'once d'or confirme le franchissement d'importantes résistances survenu la veille avec un gain de +0,8% vers 1.865$, Freeport Mc Moran (cuivre et or) termine en tête du S&P500 avec +9%, Goldmining prend +6,6%.