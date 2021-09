WallStreet : sans vraie tendance mais le semaine est positive

(CercleFinance.com) - Wall Street aligne une 3ème séance de hausse et termine la semaine globalement dans le vert, à l'issue d'une cession places sous camisole algorithmique serrée : le Dow Jones et le S&P500 grappillent 0,10 et 0,15% respectivement et gagnent 0,5% en hebdo tandis que le Nasdaq s'effrite de -0,03% mais préserve in extremis un gain de +0,02% hebdo... et surtout, le Nasdaq sauvegarde le palier des 15.000Pts.

Wall Street a digéré une succession d'informations alarmantes concernant Evergrande, émanant du gouvernement chinois lui-même qui avertit les gouverneurs de régions d'un risque de défaut imminent (la filiale automobile a cessé de payer les salaires de ses employés et ses fournisseurs).

Le chiffre US du jour fut plutôt positif : le Département du Commerce annonce une hausse de 1,5% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois d'août 2021, pour représenter un volume annuel CVS de 740.000, contre 729.000 en juillet (révisé de 708.000 en estimation initiale).

Le consensus attendait une progression plus légère. Le prix médian des ventes de logements neufs s'est établi à 390.900 dollars, quasi stable par rapport à juillet. A 378.000 à fin août, le stock de logements neufs prêts à la vente représente 6,1 mois au rythme d'écoulement actuel.

Les T-Bonds se dégradent encore de 1,5Pt à 1,45%, soit +15Pts sur la semaine écoulée.

Le S&P500 a été maintenu à flot par les croisiéristes (tir groupé à +3% en moyenne), les compagnies aériennes (+2,4% en moyenne) puis par Conoco +2,1%, Facebook +2%, JP-Morgan +1,8%, Check Point +1,3%...

Le Nasdaq a été plombé par Moderna -5,4%, Baidu -2,5%, Nvidia et Peloton -1,8%, Zoom -1,4%, Adobe -1,3%