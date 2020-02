WallStreet : reprend 3% en 1/4H mais pire semaine depuis 2008

(CercleFinance.com) - Quel final: cette ultime séance de la semaine et du mois de février a donné lieu à un bras de fer homérique qui a vu la volatilité intraday battre ses records annuels et qui s'est apparemment soldée par un match nul pour le Nasdaq qui finit à ... +0,01%.

Sur la semaine, le Nasdaq dévisse de -10%, le S&P500 de -11% et le Dow Jones de -12%.

Une mention toute spéciale doit être décernée à l'indice historique qui a subi plusieurs vagues de ventes agressives successives (et autant de rebonds spectaculaires) en cours de la séance vendredi.

Le Dow Jones a en effet franchi à plusieurs reprises le cap des -1.000Pts, et y compris à moins de 1/4 d'heure de la clôture : l'indice a alors repris +640Pts en ligne droite, soit +3%.

Les 'pompiers de Wall Street' sont manifestement intervenus pour éteindre l'incendie.

Vers 21H45 en effet, le 'VIX' flirtait encore avec les 50 (+25% à 49,5), c'est à dire le 'zone de panique' testée en février 2018 ('volatgeddon') et août 2015 (dévaluation du Yuan par la PBOC).

Symétriquement, les T-Bonds affichaient de nouveaux planchers historiques avec 1,116% sur le '10 ans' (-35Pts hebdo) et seulement 0,90% sur le '2 ans' qui affiche sa plus spectaculaire baisse de rendement hebdomadaire (-44Pts) depuis début mars 2009.

Le '30 ans' inscrivait également un plancher de 1,655%, soit -30Pts cette semaine.

Les marchés obligataires US 'pricent' 2 baisse de taux de la FED d'ici fin avril (dont 95% de probabilité mi-mars), plus une 3ème en juin (à 55%)... et une 4ème avant fin 2020 (60%).

Le weekend s'annonçait encore tendu mais quelques minutes après la clôture, une dépêche paraissait sur Market Watch établissant que le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués hors de Chine déclinait (le nombre de cas augmente encore, mais moins vite): les indices US bondissaient de +1 à +2% en transactions électroniques, le CAC40 par exemple reprenant +100Pts vers 5.400, le Dow Jones affichant +250Pts à 25.700 (1.000Pts de plus que le plus bas du jour).

Alors que la FED était demeurée plus ou moins muette depuis une semaine, James Bullard s'est exprimé ce vendredi pour expliquer que la crise du coronavirus semblait gérable sur le plan sanitaire tandis que le plan économique, les marchés surestiment peut-être les impacts négatifs.

La FED ne veut donc pas réagir dans la précipitation, sans avoir la certitude que les conditions économiques se dégradent.

Les spécialistes des marchés de taux pensent à l'évidence que ce ne sont que des 'éléments de langage' et que les taux vont être abaissés de -50Pts rapidement, et pourquoi pas d'un coup mi-mars.

Le chiffre le plus paradoxale du jour fut celui de la confiance des consommateurs qui progresse de +0,1 à 101 et teste un nouveau zénith.

Mais l'enquête a probablement été réalisée avec le plongeon de -13% des indices US !

La confiance est en revanche évanouie du côté des spécialistes du pétrole et le baril de WTI a continué de plonger : -5% vers 44,5$ sur le NYMEX (-14% depuis le 20/02, pire semaine depuis août 2011).

Mais après une dégringolade des -33% sur les récents sommets, le secteur 'énergie' semble avoir épuisé son potentiel de baisse et les pétrolières se sont enfin redressées avec Exxon +3,3%, Devon +3,6%, Noble +4,7%, EOG +5,4%, Concho +5,5%, Cimarex +7,9%.

La descentes aux enfers s'est en revanche poursuivie sur American Airlines -7,5%, United Airlines -5,2%, Alaska -4,7%

Le Nasdaq a fini in extremis positif avec Facebook +1,4%, Microsoft +2,4%, Qualcomm +3,1%, AMD +3,3%, Micron +3,9%, Xilinx +5%, Autodesk +5,5%, Nvidia +6,9%.

La fin de mois a encore été compliquée pour Gilead et Excelon -4,5%, Ross Stores -2,8%, Oracle -2,6%, Tesla -1,6%, Comcast -1,5%...