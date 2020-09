Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : remontée inattendue de +1,6%, espoir d'un vaccin Cercle Finance • 25/09/2020 à 22:46









(CercleFinance.com) - Wall Street échappe in extremis à une 4ème semaine de baisse consécutive grâce à un rebond un peu 'sorti de nulle part'. Le Dow Jones gagne +1,3%, le S&P500 +1,6% (vers 3.300), le Nasdaq grimpe de près de +2,3%, au-delà des 10.900. La manoeuvre consistant à ramasser une poignée de 'titans' de la cote (Apple en priorité) pour renverser la tendance à la hausse était déjà assez flagrante lundi et mardi, elle encore monté en intensité ce vendredi où les 'GAFAM' ont plus que jamais servi de leviers pour inverser la vapeur, sans aucune 'actualité', ni 'stat', package de relance. Le Nasdaq a pris +3% en ligne droite en intraday (entre 10.639 et 10.939): en repli hebdo de -1% vendredi matin, le Nasdaq engrange un gain hebdomadaire d'environ +1,2%. Cela reste néanmoins une reprise qui doit tout aux GAFAM... avec l'appui de certaines 'pharmas' comme Moderna et Novavacs qui ont bondi de +6,5%. Manifestement, Wall Street s'est remis à croire à un vaccin miracle alors que Johnson & Johnson revendique une 'forte réponse immunitaire' suite à l'injection d'un de ses candidats vaccins (ce qu'il ne faut pas confondre avec une réaction ciblant précisément le Coronavirus). La 'réponse immunitaire' n'est que le 1er stade du développement (sinon tout s'arrête, pas de 'phase 2') d'un vaccin, il faut ensuite s'assurer de son innocuité à moyen terme, ce qui prend des années. Les programmes d'achats demeurent franchement polarisés sur la même douzaine de dossiers vedettes depuis la mi-mars avec Tesla +5%, Zoom +6,8%, Illumina +4,7%,Zoom +6,8%, Illumina +4,7%, Nvidia +4,3%, Apple +3,8%, Workday +3,4%, AMD +3%, Microsoft +2,3%, Qualcomm et Facebook +2,1%. Sursaut de valeurs liées au tourisme après une recommandation de brokers: Norwegian s'envolait de +13,7%, Carnival de +9,7%, Royal Carribean +7,7%, United Airlines et American de +4,4%... A la baisse on retrouve également les mêmes canards boiteux, dans le sillage du pétrole (-0,5% à 40,1$, rien de spectaculaire pourtant) avec Apache -9,6%, Nal oilwell -6,3%, Schlumberger -4,2%, Occidental -4%, Marathon Oil -3,9%, Cabot Oil & Gas -3,4%...

