Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : record absolu du S&P500, Biden présente le 'BBB' Cercle Finance • 31/03/2021 à 23:57









(CercleFinance.com) - Wall Street finit en hausse, sans tendance forte cependant, avec un Dow Jones en repli de -0,26% vers 32.980 alors que le S&P500 gagne 0,36% à près de 3.973 (après avoir établi en séance un record absolu à 3.994). Le Nasdaq avec +1,54% (vers 13.250) est le seul qui semble vraiment tirer parti du PMI de Chicago qui fait un bond de +7Pts à 66,3 (il était anticipé à seulement 60,3). Joe Biden a dévoilé ce soir (entre 22h30 et 23h30 les 25 pages qui contiennent les détails d'un plan de 2.000Mds (baptisé 'Buil Back Better')en faveur des infrastructure (sur 8 ans) qui est déjà 'dans les cours'. Mais Wall Street va pouvoir commencer à anticiper un second volet d'un montant équivalent, puis pourrait parier sur un 3ème de 2.000Mds$ avec une vocation plus sociale. Ce sont donc 6.000Mds$ qui s'ajouteraient à environ 5.400Pts (de mars 2020 à mars 2021), soit 11.400Mds$, soit exactement 50% du PIB américain. Wall Street n'a cependant pas exulté face à de telles promesses, ni salué avec enthousiasme le bon chiffre d'ADP concernant l'emploi publié à 14H15. En effet, le secteur privé des Etats-Unis a créé 517.000 emplois en mars selon le cabinet Challenger/ADP, dépassant un peu l'estimation moyenne des économistes: c'est un triplement par rapport aux 176.000 créations de février (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 117.000). Cette forte accélération des créations de postes en mars s'appuie principalement sur les 437.000 nouveaux emplois générés par le secteur des services (tourisme restauration), tandis que celui de la production de biens en a créés 80.000. Les T-Bonds US se sont retendus avant le discours de Joe Biden, de 1,7200% vers 1,741% à 22H. Le Nasdaq a largement surperformé les autres indices grâce aux GAFAM puis surtout au retour en grâce des semiconducteurs avec Applied Materials +5,4%, Microchip +3,4%, Western Digital et AMD +3,3%, Apple +1,9%, Microsoft +1,7% Quelques rares replis sur Kroger -5,5%, Vornado Realty -2,5%... et faiblesse générale du secteur énergie et des bancaires (Morgan Stanley -1,8%, JP Morgan et Goldman Sachs -1,3%).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.