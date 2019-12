WallStreet : pluie de records, Tesla en vedette, Boeing -4,3%

(CercleFinance.com) - Wall Street ne finit pas au plus haut du jour mais ne démérite pas puisque les 3 principaux indices US ont pulvérisé leurs records absolus ce lundi et semblent bien partis pour une 11ème semaine de hausse consécutive.

L'optimisme semble à son comble: les planètes semblent parfaitement alignées avec l'accord sino-américain, le triomphe de Boris Johnson au Royaume Uni, les flux de liquidités titanesques déversés -via 'Repo' chaque jour par la FED.

Les principaux indices US inscrivent de nouveaux zéniths 'intraday'(avec 3.198 sur le S&P500, 28.335 sur le Dow Jones et un tonitruant 8.833 sur le Nasdaq).

C'est un peu moins impressionnant en clôture puisque le Nasdaq affiche +0,9% à 8.814Pts mais cela suffit pour accrocher la barre des +33% depuis le 1er janvier.

Le S&P500 prend +0,7%, le Dow Jones 'seulement' +0,36% à 28.236Pts, mais c'est dû à la contre-performance de Boeing avec -4,3%, alors que de sérieux doutes planent à présent sur la poursuite du programme '737', l'avion le plus produit au monde et qui représentait environ 70% des ventes de Boeing.

Les investisseurs continuent de saluer l'annonce d'un accord commercial de 'phase 1' entre les Etats-Unis et la Chine (son contenu reste incertain mais cela n'a aucune importance) qui offre un répit bienvenu dans le dossier des tensions commerciales internationales, qui 'empoisonnait' le marché depuis de longs mois (ils ont tout de même flambé de +25 à +34%, malgré ce 'handicap').

Pékin a estimé samedi que le texte d'accord économique et commercial de phase 1 conclu avec Washington constituait une 'excellente nouvelle' pour les deux pays et le reste du monde.

Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a même laissé entendre que le pays était désormais prêt à accueillir davantage de produits européens.

Les marchés sont prêts à se saisir du moindre prétexte pour grimper à 4 jours de la 'séance des 4 sorcières' qui marquera la fin des habillages de bilan de fin d'année.

Le salut n'est pas venu du 'chiffre du jour': l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York affiche une légère hausse ce mois-ci pour s'établir à +3,5, après +2,9 en novembre... un score proche du consensus de +4% (cet indice est souvent beaucoup plus volatile que + ou -5Pts d'un mois sur l'autre).

Alors que les habillages de bilans vont battre leur plein jusqu'à vendredi (journée des '4 sorcières'), les titres les plus ramassées furent Tesla avec +6,5% (et zénith annuel à 383,6$, à 1% de son record absolu), Western Digital à +4,1%, AMD à +2,9%, Amgen et Autodesk +2,7%, Broadcom +2,4%, Netflix et Facebook +2%... puis Apple avec ses +1,7% et son nouveau record absolu à 280,8$ pour une capitalisation de 1.244Mds$.

Bonne séance du côté des pétrolières avec Cabot Oil +4,9%, Hess +3,6%, Apache et Marathon petroleum +3,5%, Noble et Devon +1,7%, Halliburton +1,5%... malgré une quasi stagnation du baril de 'WTI' à 60,3$ sur le NYMEX