WallStreet : Nasdaq au zénith, Intel et 'techs' au firmament

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de records, même si l'indice Dow Jones finit dans le rouge (pour -0,09%, à 29.160) Le S&P-500 grappille 0,11%, à 3.327 (nouveau record de clôture manqué pour 1 point !), le Nasdaq Composite prend 0,2% à 9.402 (record de clôture). Les gains auraient pu être plus importants si les opérateurs avaient eu connaissance des résultats d'Intel quelque minutes plus tôt: le titre s'envole de +7% vers 67,7$ en 'after hour' après avoir dévoilé un chiffre d'affaire de 20,21Mds$ (19,23Mds$ attendu) et un profit par titre supérieur de 20% au consensus, à 1,52$ (1,25$): le producteur de puces fait état de solides perspectives pour début 2020 et relève son dividende trimestriel de +5% à 0,33$. Le score de 67,7$ traité après clôture constitue un nouveau record absolu, et l'indice sectoriel des semi-conducteurs 'SPDR' pulvérise également un record historique absolu ce jeudi: il gagnait +52% en 52 semaines, avant même les résultats d'Intel. Tout comme la veille, les investisseurs se félicitent de la réactivité des autorités chinoises pour enrayer l'extension de l'épidémie de coronavirus qui a rapidement traversé les mers et les océans... mais là aussi les porteurs du virus ont été identifiés et pris en charge. Les autorités sanitaires chinoises ont désormais procédé au confinement d'une vingtaine de millions de personnes, les célèbres festivités de Pékin (rassemblement de foules immenses) ont été annulées, de nombreuses restrictions sur les déplacements pourraient être mises en oeuvre à travers toute la Chine, ce qui pourrait impacter négativement la croissance et les ventes de produits de luxe (dons en liquide via les 'enveloppes rouges'). Pour l'heure, l'impact le plus direct concerne le pétrole sur la crainte d'un ralentissement de l'activité en Chine: le 'WTI' décroche de -2,3%, sous 55,5$ et bascule en tendance baissière. Du côté des statistiques, le Département américain du Travail a annoncé ce jeudi avoir dénombré 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en hausse de 6.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 204.000 à 205.000). Les analystes tablaient pour leur part sur une hausse plus franche de cet indicateur, à 215.000 inscriptions. Les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis -publiés en fin d'après-midi- ont baissé d'environ -0,4 million de barils (à 428,1 millions de barils), selon des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration)... mais peu de variation sur le secteur pétrolier. Côté valeurs, beaucoup d'activité sur Boeing qui rebondit de +2,9%, General Electric +3,5%, American Airlines bondit de +5,4%, Netflix de +7,2%, Citrix de +7,8%... et Intel qui ne grappillait que +0,9% en séance.

