WallStreet : manque de peu 2 records, Lucid & Rivian flambent

(CercleFinance.com) - Wall Street est reparti de l'avant mais n'a pas réussi - et c'est dommage- à conserver l'essentiel des gains affichés à la mi-séance (avec des hausses bien étagées : +0,15% sur le Dow Jones, +0,4% sur le S&P500 (4.700) et +0,76% sur le Nasdaq (à 15.975): un record de clôture aurait été battu à 15.982 (il affichait 15.990 à 21H35).

Le 'S&P' réussit juste à égaler -sans l'améliorer- son record absolu du 8/11 ce soir (au-delà de 4.701).

Mais il reste encore 2 séances avant celle des '3 sorcières' pour finir novembre au zénith (les 4 dernières semaines ayant permis aux indices US de gagner 6 à 7%).

Et l'un des 'faits du jour', c'est la nouvelle explosion à la hausse de 2 constructeurs automobiles quasi virtuels et affichant respectivement 0,00$ de chiffre d'affaires et quelques dizaines de millions de $ de commandes de véhicules qui n'ont encore jamais roulé.

Lucid a explosé de +23% à 55,5$ (soit 91Mds$ contre 90,9Mds$ pour General Motors)

Son concurrent Rivian, introduit à 78$ il y a 5 séances, s'envole (+15%) vers 172$ et affiche 148Mds$ de capitalisation (presque autant que Ford et Général Motors réunis) avec un chiffre d'affaire de... zéro -tout comme Lucid- et 1,3Mds$ de pertes : Rivian se paye donc 120 fois... ses pertes.

Les 2 constructeurs affichent près de 240Mds$ de capitalisation, presque autant que Toyota avec 260Mds$... et autant de chiffre d'affaire, contre zéro pour les 2 nouveaux venus.

L'autre surpriss du jour, c'est l'embellie des T-Bonds avec -1Pts à 1,6130, malgré la publication d'une série de chiffres d'activité très 'robuste' aux Etats Unis...et une inflation record (prix à l'export), jamais vue depuis 1983.

Les ventes de détail (Retail Sales) US se sont redressées de +1,7% en Octobre (au lieu de +1% anticipé) : la demande des ménages repart fort... tout comme les prix à l'importation aux Etats-Unis qui ont grimpé de 1,2% en octobre du fait de la remontée des prix du pétrole et du gaz.

Le Département du Travail précise que cette progression fait suite à une augmentation de 0,4% au mois de septembre, de telle sorte que sur 1 an, les prix à l'import s'envolent de 10,7%.

L'accélération du mois dernier est essentiellement due à l'envolée des prix de l'énergie, le bond de 8,1% des cours pétroliers s'étant accompagné d'une flambée de 19,7% des prix du gaz naturel d'un mois sur l'autre.

Hors pétrole, les prix à l'importation limitent leur progression à 0,4%.

Le chiffre le plus spectaculaire concerne les prix à l'exportation : avec +1,5% le mois dernier, ils s'inscrivent en hausse de 18% sur les 12 derniers mois, un niveau jamais atteint depuis la création de la statistique en 1983.

Enfin, la production industrielle américaine a rebondi de 1,6% en octobre selon la Réserve fédérale (après -1,3% en septembre), alors que les économistes espéraient une progression moitié moins forte, de +0,8%.

Le 'TUCI' ou taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 1,2 point à 76,4%, niveau toutefois inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme.

Le Nasdaq a été soutenu par Peloton +15,5%, Qualcomm +7,9%, Etsy +5,2%, AMD et Tesla +4,1%, Cadence et KLA +2,5%

Un seul gros repli : Activision avec -6,1%,