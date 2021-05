Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : le Dow Jones sauve le 'par', Nasdaq chute encore Cercle Finance • 04/05/2021 à 22:25









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones termine in extremis dans le vert (+0,06%), grâce à une vague d'achat de dernière minute: un score positif apparaîtra rassurant même si le S&P500 perd -0,66% (à 4.165) et le Nasdaq -1,9% au final (à 13.633 contre -2,2% un quart d'heure avant la clôture avec une incursion sous 16.600Pts). En dehors de 'l'incident taïwanais' qui a jeté un froid dès 13H30 ce mardi, Wall Street retiendra 2 phrases 'choc'. La première émane de Janet Yellen (la secrétaire américain au Trésor) : elle a déclaré qu'en raison de dépenses budgétaires colossales 'les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter à un moment donné pour éviter toute surchauffe de l'économie'. La seconde émane de Robert Kaplan qui revient à la charge après sa 'sortie' de vendredi dernier concernant un 'tapering' (réduction du programme d'achat de la FED, actuellement de 120Mds$): il a déclaré que 'la politique monétaire de la FED est une des causes de la forte hausse des marchés financiers : je m'inquiète de prises de risques excessifs sur les marchés', et il ajoute 'une hausse de taux pourrait être appropriée alors que les anticipations de croissance progressent'. Le seul chiffre du jour n'avait rien de rassurant pour Wall Street : le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis est passé de 70,5 milliards de dollars en février (révisé de 71,1 milliards en estimation initiale) à 74,4 milliards en mars, d'après le Département du Commerce, un déficit de nouveau plus élevé que le consensus. Cette dégradation de 5,6% d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de seulement 6,6% des exportations américaines, à 200 milliards de dollars, insuffisante face à des importations en croissance de 6,3% à 274,5 milliards. Côté valeurs, le Nasdaq a chuté dans le sillage de Moderna -6,7% et Incyte -5,3%, puis des fabricants de semi-conducteurs Westen Digital -4,1%, ASML -3,9%, Citrix -3,4%, Applied Materials -3,1%. Parmi les titres les plus actifs, on remarquait Apple -3,5%, PayPal -3,4%, Activision -2,7%, Qualcomm -2,4%, Tesla -1,7%, Microsoft -1,6%. La vedette du jour s'appelait Sealed Air (concurrent d'Air Liquide) avec +9,3%.

