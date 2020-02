Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : la série gagnante perdure, Powell rassure à demi Cercle Finance • 11/02/2020 à 22:34









(CercleFinance.com) - La séance avait démarrer en trombe à Wall Street avec une nouvelle cascade de records peu après l'ouverture: 9.714 pour le Nasdaq et 3.375 pour le S&P500. A mi-séance, les gains s'étaient réduits de moitié et au final, le Dow Jones finit parfaitement inchangé, le S&P500 et le Nasdaq grappillent +0,17 et +0,11%, 3.357 et 9.639 respectivement... et ce sont de nouveaux records de clôture, à l'issue d'une 6ème séance de hausse sur une série de 7. Les investisseurs veulent résolument croire en des conséquences économiques limitées pour le virus 2019-nCoV (c'est l'avis de Ray Dalio, le gérant du plus gros Hedge Fund du monde, mais également de Peter Navarro et Larry Kudlow à la Maison Blanche). Pour d'autres stratèges, le risque de correction deviendra, cependant, fort si l'extension du coronavirus n'est pas contenue rapidement, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de mars. En l'absence de statistiques, toute l'attention des opérateurs a été focalisée sur le 'témoignage' de Jerome Powell devant la commission des finances du Congrès (il récidivera devant le Sénat demain): la FED confirme ses craintes de voir l'épidémie de coronavirus perturber la croissance mondiale. Mais aux Etats Unis, la consommation demeure solide, le plein emploi est au rendez-vous et l'économie va continuer de croître à un rythme modéré. En ce qui concerne les marchés, malgré des niveaux records, Jerome Powell considère que 'l'expansion des valorisations n'a rien d'insoutenable'. Après une longue série de séances de repli et une chute de -18% en 6 semaines, le baril de WTI rebondit de 0,9% sur le NYMEX et repasse de justesse le palier des 50$ (50,05$): la tendance baissière n'est pas invalidée.T-Mobile Côté valeurs, la vedette du jour fut T-Mobile (+11,8%) alors que la fusion avec Sprint a enfin été validée par les autorités de régulation des télécoms US. Les valeurs pétrolières se sont ressaisies avec +7% sur TechnipFMC, +2,2% sur Hess, Nal Oilwell +2%, Occidental Petroleum, Marathon et Halliburton +1,6%, Conoco Philips +1,5%, Chevron +1,3%...

